ВЦИОМ: Треть россиян ждут худших времен

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян об их оценках ситуации в стране и в личной жизни. Несмотря на то, что в целом опрошенные оценили свою жизнь положительно, треть из них ждет худших времен.

Согласно данным опроса, опубликованного 9 января, 83% граждан довольны своей жизнью. Этот показатель выше, чем в кризисные 2015 – 2016 годы. Кроме того, почти три четверти сограждан (73%) характеризуют ситуацию в стране определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дают лишь 23% опрошенных. Однако около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагают, что они остались позади (34%). 20% опрошенных уверены, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

«Всего лишь полгода назад мы отмечали, что наши сограждане никак не утвердятся во мнении, что выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась еще в 2015 году, найден. Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно», – считает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 – 27 декабря 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Их опрашивали по телефону. Всего социологи опросили 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, говорится на сайте центра.