Манчини: Не исключаю, что возглавлю сборную Италии в июне

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о возможности возглавить сборную Италии.

«Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать», — цитирует 9 января Манчини FCInter1908 со ссылкой на Tiki Taka.

По данным La Stampa, Манчини входит в тройку претендентов на пост наставника сборной Италии. Помимо наставника «Зенита» на эту должность также рассматриваются Карло Анчелотти и Антонио Конте. В бюджете Федерации футбола Италии на 2018 год уже выделены 5 миллионов евро на оплату услуг нового главного тренера.

Напомним, сборная Италии лишилась главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

Под руководством Манчини «Зенит» после 20-го тура РФПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.