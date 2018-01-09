Виллаш-Боаш сменил футбол на ралли-марафон «Дакар»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш принял участие в знаменитом ралли-марафоне «Дакар» в классе внедорожников.

В ночь с 8 на 9 января по московскому времени португальский специалист преодолел третий этап и занимает пока 42-е место.

На «Дакаре» Виллаш-Боаш выступает за команду «Овердрайв» на машине «Тойота».

В качестве штурмана ему помогает титулованный мотогонщик Рубен Фариа – вице-чемпион «Дакара-2013». В 2014 году Фариа был вынужден прекратить выступления после нескольких аварий. В 2017 году вернулся в «Дакар» в качестве консультанта команды «Хускварны».

По словам Виллаш-Боаша, к «Дакару» он готовился год.

«Мне пришлось принимать два больших решения. Первое — выбор Рубена Фарии в качестве штурмана. Мы ни за какие позиции в «Дакаре» бороться не будем, хотя он и добивался здесь серьёзных результатов. Высоко ценю его опыт и навигационные навыки. Второе — я выбрал Toyota Overdrive, лучшую машину. У меня лучшая команда, лучший штурман — жаль, я не лучший гонщик. Но у меня достаточно амбиций для того, чтобы добраться до самого конца», — объяснял Виллаш-Боаш.

Впереди у Виллаш-Боаша еще 11 этапов ралли.

Напомним Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014-го по 2016 год. С петербургской командой он выиграл чемпионат России-2014/15, Кубок России-2015/16 и стал обладателем Суперкубка России-2015. 4 ноября 2016 года Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» с годовой зарплатой 12 миллионов евро. В ноябре 2017-го он принял решение покинуть китайский клуб и сделать перерыв в футбольной карьере.