Чиновникам добавят зарплату за счет сокращения коллег

В Минфине России придумали, как увеличить зарплату чиновников, — помогут их коллеги, которые лишатся работы по сокращению штатов.

Согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному 9 января на портале проектов нормативных правовых актов, планируется «перераспределение бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате проведения мероприятий по сокращению предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти».

В частности, деньги предлагается направить на материальное стимулирование госслужащих и работников органов исполнительной власти. Причем бюджетные ассигнования на зарплаты чиновников, несмотря на сокращения, не пойдут в другие отрасли экономики, а сохранятся на очередной и последующие годы.

Перед Новым годом «Фонтанка» сравнила средние зарплаты российских чиновников с доходами их западных коллег и выяснила, что они зарабатывают больше, чем их идеологические противники из США, Европы и других мировых держав. А отдельные министры и вовсе успешно соревнуются в доходе с президентами целых государств. Вскоре Минфин убрал со своего сайта данные о зарплатах.