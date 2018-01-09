Петербуржцам предлагают отдать новогодние ёлки лошадям и медведям

Петербуржцы, серьезно озабоченные судьбой своего новогоднего дерева, смогут не просто отнести его на помойку, а пожертвовать зверям.

Традиционная акция «Ёлки, Палки, Пять Бизонов» пройдет 20 января. В разных районах Северной столицы с 12:00 до 14:00 будут действовать точки приёма праздничных деревьев. На них активисты экологического движения «Мусора.Больше.Нет» заберут ёлки на переработку в щепу-подстилку для животных. Подойдут любые деревья, даже сухие или распиленные, равно как и просто лапник. Любой «модели» — и пихты, и елки, и сосны.

Щепу ждут 10 медведей, обитающих в центре помощи диким животным «Велес», а также обитатели конюшен и приютов для животных – рыси, лисы, песцы, енотовидные собаки, кони, пони и другие.

Акцию поддержит комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Полный список точек приема будет опубликован после согласования с чиновниками в группе акции 10 января. В прошлом году приём шел по 19 адресам в Петербурге и 9 адресам в Ленинградской области.