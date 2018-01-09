В Петербурге подполковника Нацгвардии осудили за решение проблем коммерсанта

В Петербурге вынесли приговор военнослужащему Северо-Западного округа войск национальной гвардии, заработавшему на поставках в воинские части. Больше полумиллиона рублей, в которые подполковник оценил свое содействие, суд конвертировал в тюремный срок.

Как сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города, на скамье подсудимых оказался подполковник Сергей Петров. Как удалось доказать в суде, он пообещал коммерсанту облегчить исполнение контракта: в частности, обеспечить фирме «Деловой Дом СПб» отсутствие проблем при приемке продовольствия в воинских частях. Беспрепятственность обошлась поставщику в 600 тысяч рублей, которые Петров получил от посредника.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оценил подобное использование должности по статье о взятке и отправил подполковника на 4 года в колонию строгого режима. Еще на три года его отлучили от административно-хозяйственной работы в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ.