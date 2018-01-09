УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям

UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн.

Инициатором и гарантом выпуска еврооблигаций является Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), эмитентом — компания специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами сделки выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB.

Выпуск еврооблигаций был размещен в июне 2013 года со сроком обращения — 5,5 лет. Погашение выпуска состоится 27 декабря 2018 года. Общий объем сделки составил $68 млн, процентная ставка 12% годовых с выплатой купонного дохода каждые полгода.

Напомним, что в феврале 2016 года еврооблигации были допущены к торгам на Московской бирже, таким образом, ценные бумаги стали доступнее для российских инвесторов. Первая сделка с этими облигациями состоялась 17 февраля 2016 года, цена составила 101% от номинала.

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