Кремль: Контингент РФ в Сирии обладает всеми силами для отражения атак террористов

У оставшегося российского контингента в Сирии есть все возможности для борьбы с атаками террористов. Позицию Кремля после нападения на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе представил утром 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций», – цитирует Пескова телеканал «Дождь».

По его словам, президент «отдавал отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся».

«Они будут продолжаться. И в данном случае тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, они обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе подверглись обстрелу со стороны, предположительно, группировки повстанцев «Ахрар аш-Шам» (организация запрещена в РФ). По данным Минобороны, в атаке участвовали 13 дронов. Большую часть уничтожили ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные взяли под контроль российские военные. В военном ведомстве заявили об отсутствии пострадавших и ущерба.