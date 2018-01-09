Правительство РФ утвердило планы мероприятий программы "Цифровая экономика" по четырем из пяти направлений, на реализацию которых потребуется порядка 522 миллиардов рублей, следует из сообщения кабмина 9 января.

Утверждены планы мероприятий по направлениям "Нормативное регулирование", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и "Информационная безопасность". Проект пятого направления, "Кадры и образование", кабмин поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минобрнауки совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив" представить в правительство до 31 января 2018 года‬.

План мероприятий по "Нормативному регулированию" предусматривает формирование правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке. В целом на реализацию плана предусмотрено выделение ‬284 миллионов рублей. ‬Развитие "сквозных технологий" (искусственный интеллект, нейротехнологии, и т.д.) предусмотрено планом мероприятий по направлению "‬Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов". Объем финансирования мероприятий планируется в размере около 50,1 миллиарда рублей.

В план мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" входят запуск дата-центров по РФ, разработка концепции создания и развития сетей 5G, а также распространение широкополосного доступа к Интернету. На реализацию этого плана предусмотрено порядка 436,6 миллиарда рублей. Направление "Информационная безопасность" включает создание национального и региональных центров реагирования на компьютерные инциденты и сокращение доли использования иностранного оборудования российскими госорганами. Объём финансирования — 35 миллиардов рублей.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика". Всего она включает пять направлений.