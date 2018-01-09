Правительство РФ утвердило планы мероприятий программы "Цифровая экономика"
Правительство РФ утвердило планы мероприятий программы "Цифровая экономика" по четырем из пяти направлений, на реализацию которых потребуется порядка 522 миллиардов рублей, следует из сообщения кабмина 9 января.
Утверждены планы мероприятий по направлениям "Нормативное регулирование", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и "Информационная безопасность". Проект пятого направления, "Кадры и образование", кабмин поручил Минэкономразвития, Минтруду, Минобрнауки совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив" представить в правительство до 31 января 2018 года.
План мероприятий по "Нормативному регулированию" предусматривает формирование правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке. В целом на реализацию плана предусмотрено выделение 284 миллионов рублей. Развитие "сквозных технологий" (искусственный интеллект, нейротехнологии, и т.д.) предусмотрено планом мероприятий по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов". Объем финансирования мероприятий планируется в размере около 50,1 миллиарда рублей.
В план мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" входят запуск дата-центров по РФ, разработка концепции создания и развития сетей 5G, а также распространение широкополосного доступа к Интернету. На реализацию этого плана предусмотрено порядка 436,6 миллиарда рублей. Направление "Информационная безопасность" включает создание национального и региональных центров реагирования на компьютерные инциденты и сокращение доли использования иностранного оборудования российскими госорганами. Объём финансирования — 35 миллиардов рублей.
В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика". Всего она включает пять направлений.