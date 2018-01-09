К штабу Собчак в Петербурге пришли вандалы

Петербургский штаб Ксении Собчак, намеревающейся баллотироваться в президенты РФ, разукрасили оскорбительными надписями националистического характера. Об этом в соцсетях 9 января сообщили активисты.

«Пришел утром в наш Штаб на Рылеева, 10, а тут... высокий уровень политической дискуссии», – написал в Facebook глава регионального штаба Николай Артеменко.

Как уточнила «Фонтанке» сотрудник штаба Наталья Грязневич, надпись быстро закрасили дворники, обратиться в полицию в связи с появлением оскорбления активисты не успели.

Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». Телеведущей предстоит собрать 100 тысяч подписей для участия в выборах.