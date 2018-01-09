В Подмосковье семья с маленькими детьми погибла из-за пожара в соседней квартире

Следственный комитет Московской области рассматривает возможность возбуждения уголовного дела после гибели четырех человек. Их тела обнаружили над сгоревшей квартирой в Сергиевом Посаде.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 9 января на четвертом этаже пятиэтажки на Бероунской улице, 20, в Сергиево-Посадском муниципальном районе вспыхнул пожар. По данным областного МЧС, огонь тушили 27 человек и 12 расчетов. Погибших обнаружили в квартире этажом выше.

Мужчина 35 лет, женщина 28 лет и двое детей, 5 лет и 3 года, отравились продуктами горения. По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. СК проводит доследственную проверку. После изучения всех обстоятельств, возможно, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.