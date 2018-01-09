Банк ВТБ присоединил ВТБ24

Банк ВТБ24 потерял цифровое окончание и стал частью ВТБ. Объединенное кредитное учреждение под одним брендом планирует за год на четверть увеличить объём депозитов и на 20% нарастить портфель выданных кредитов.

"Банк ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом, – сообщили в пресс-службе банка 9 января. – После присоединения клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ продолжат обслуживание в привычных офисах, но уже под новым брендом банка ВТБ. На прежних условиях им доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках".

Во время новогодних праздников была проведена работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры. Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда. Перезаключать действующие договоры клиентам не требуется.

Объединение банков, по словам президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, позволит за счет снижения издержек экономить около 15 млрд рублей в год. При этом в 2018 году банк планирует нарастить розничный кредитный портфель почти на 20%, до 2,7 трлн рублей, а портфель привлеченных средств – на 25%, до 3,9 трлн рублей. Рост клиентской базы планируется до уровня в 12,5 млн человек.

Как писала «Фонтанка», случившееся слияние – крупнейшее в банковской истории России: четвертый по размеру активов банк (3,6 трлн рублей) присоединится ко второму (9,4 трлн рублей). В Петербурге у ВТБ24 в общей сложности более миллиона розничных клиентов, так что реорганизация розничного бизнеса группы ВТБ так или иначе коснется каждого третьего работающего петербуржца.