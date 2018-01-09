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09.01.2018 11:40

Манчини опроверг уход защитника Кришито из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» не собирается продавать своего защитника Доменико Кришито. Об этом заявил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

«Не думаю, что Кришито покинет команду в январе. Он отличный парень и справляется со своими обязанностями. В чемпионате у нас дела идут хорошо. Мы начали хорошо, потом начался спад, но мы идем на второй строчке и надеемся догнать "Локомотив"», – цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport 9 января.

Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого с «Зенитом» заканчивается летом 2018 года, может уйти уже этой зимой. В частности, интерес к нему есть со стороны сразу нескольких клубов Италии и Турции.

Справка:

В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из «Дженоа», за которую выступал с 2008 года и в 2006-2007 и 2003-2004 годах. В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.


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