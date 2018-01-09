Сирийская армия заявила о ракетном обстреле Дамаска Израилем

Верховное командование Армии и Вооруженных сил САР заявило, что сирийские ПВО уничтожили три ракеты при израильском обстреле военных позиций в провинции Дамаск.

Об этом 9 января заявило агентство SANA. В заявлении оборонного ведомства отмечено, что "новая израильская агрессия ещё раз подтверждает поддержку бандформирований в Сирии со стороны сионистских оккупантов и их отчаянные попытки поднять моральный дух боевиков после тяжелых поражений в районе Хараста Восточной Гуты провинции Дамаск и в провинции Идлиб, где сирийская армия одерживает одну победу над террористическими группировками за другой".

Верховное командование предупредило о серьезных последствиях агрессии.

6 января российские военные пресекли нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Её попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников сирийские исламисты, однако дроны были быстро уничтожены и нападение отбито. О каком-либо ущербе с российской стороны не сообщалось. Позже Министерство обороны России показало беспилотники боевиков, которые были сбиты системами "Панцирь-С" и средствами радиоэлектронной борьбы.

31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу боевиков, в результате которого были повреждены семь самолетов. 4 января Минобороны РФ объявило, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, однако ведомство опровергло сведения газеты об уничтоженной технике.