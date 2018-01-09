Самолет Екатеринбург - Москва загорелся во время посадки

Пассажирский лайнер Boeing-737, летевший из Екатеринбурга, загорелся во время посадки в Москве.

Об этом сообщает 9 января «Интерфакс» со ссылкой на источники в МЧС. По данным агентства, причиной инцидента стала искрящаяся проводка на потолке в салоне, перед дверью в кабину пилотов. Перед посадкой дым заметили стюардессы и попытались устранить его возгорание своими силами, с помощью огнетушителя, однако спустя несколько минут проводка заискрила вновь. Несмотря на нештатную ситуацию, пилоты лайнера успешно посадили самолет, а пассажиров сразу эвакуировали.