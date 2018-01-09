Четверть миллиона петербуржцев воспользовались метро в Новый год и Рождество

Около 250 тысяч пассажиров спустились в петербургскую подземку в праздничные ночи новогодних каникул. При этом ночь под Рождество большинство горожан предпочли провести по-семейному.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, с 6 на 7 января работающее без перерыва метро перевезло около 16 тысяч пассажиров. Между тем в Новый год подземный общественный транспорт и городские мероприятия были в разы популярнее: с 31 декабря на 1 января метро воспользовались 234 тысячи пассажиров.

Годом ранее разрыв в количестве пассажиров был аналогичным, но желающих спускаться в метро было меньше. В 2017 году метрополитен в Новый год и Рождество Христово перевез около 175 пассажиров.