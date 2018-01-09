СМИ: В США привезут партию российского газа

Партию российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» продадут США.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники 9 января, прежде чем попасть в Штаты, газ несколько раз перепродавали.

Отмечается, что в порт Бостона газ доставит 22 января танкер французской компании Engie, выступившей конечным приобретателем продукта. С 2014 года это будет первая импортная партия поставки газа в США: стратегия развития американского рынка рассчитана на экспорт СПГ. Покупка, как пишет газета, объясняется экстремальными погодными условиями на восточном побережье – холодной погодой и снежным штормом. На этом фоне цены на газ поднимались до невероятных значений. Высокие цены на северо-востоке США сохранятся на неопределенное время, так как температура, согласно прогнозам, по-прежнему будет ниже нормы, а запасы газа в хранилищах (ПХГ) стремительно снижаются.