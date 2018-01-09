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09.01.2018 11:17

Украинским гастарбайтерам на польском заводе выдали особую униформу

В Польше на фирме Lindab, расположенной под Варшавой, украинцам выдали униформу другого цвета, чем полякам.

Об этом 9 января сообщает "112.Украина" со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza. Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, но антирасистское объединение Nigdy więcej ("Никогда больше") заявляет о нарушениях.

На предприятии, которое производит крыши и желоба, работают 200 человек, из которых 40 – украинцы. Все работники носят голубые штаны и футболки разных цветов – в зависимости от должности. Бригадир носит красную, механик – зеленую футболку. Тем временем украинцам выдают желтые и оранжевые. Желтые предназначены для лиц, которые не знают польского языка, а оранжевые для тех, кто владеет польским или английским.

В объединении "Никогда больше" считают, что такая система разделяет сотрудников по этническому происхождению и гражданству. "Это унизительная практика, указывание пальцем", – считает его лидер Анна Татар.

Работодатель считает, что привязка цвета футболки к знанию языка имеет исключительно положительные моменты. По его словам, речь идет об упрощении контакта.

"Например, если бригадир имеет намерение что-то объяснить украинцу, который не знает польского, то может попросить помощи у его соотечественника в оранжевой футболке", – объяснил работодатель и заверил, что работников из Украины трактуют идентично с поляками, когда речь идет о вознаграждении, премии или праздничных бонусах.


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