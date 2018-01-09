Террористическое дело курсанта Можайки рассмотрит суд

В Петербурге пройдет первое заседание по делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского (ВКА) Вадима Осипова. Первокурсник, составивший план-схему с уязвимыми местами своей казармы, вину в подготовке теракта не признает.

Как сообщил «Фонтанке» защитник Осипова адвокат Виталий Черкасов, рассматривать дело по существу начнут 9 января в одном из залов Ленинградского окружного военного суда. К двум часам дня туда доставят и самого подсудимого, который дожидается начала процесса в следственном изоляторе. 26 декабря курсанта в очередной раз не отпустили под наблюдение командиров: Московский окружной военный суд (МОВС) ещё на полгода продлил его содержание в Крестах. По словам Черкасова, дело рассмотрят в обычном режиме. Ожидается, что процесс закрывать от журналистов не будут.

Напомним, 19-летний первокурсник факультета топогеодезического обеспечения и картографии элитного военного вуза был заключен под стражу 10 апреля прошлого года – вскоре после теракта в петербургском метро. В терроризме Вадима Осипова заподозрили после того, как в его дневнике обнаружили схему казармы и план ее захвата. По версии следствия, захват студент собирался осуществить с помощью однокурсников. Изначально ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), но в процессе следствия добавили приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку (статья 205, часть 3, пункт «б», УК). За это Уголовный кодекс предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Сам Осипов в письме министру обороны Сергею Шойгу признался в увлечении шпионскими историями и попросил «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать [ему] жизнь».