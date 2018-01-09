СМИ: К атаке на российскую авиабазу в Сирию причастна группировка сирийских повстанцев

Российская авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе подверглись обстрелу со стороны группировки повстанцев «Ахрар аш-Шам» (организация запрещена в РФ).

Об этом со ссылкой на собственные источники 9 января сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, версию причастности именно этой группировки частично доказывает расшифровка данных перехваченных беспилотных летательных объектов. Кроме того, как подмечают журналисты, ранее боевики этой организации уже безуспешно пытались применять беспилотники для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе.

Ранее в Минобороны подтвердили атаку на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь на 6 января. По данным ведомства, в нападении участвовали тринадцать дронов. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные взяли под контроль российские военные. Три из них взорвались при посадке, а еще три удалось посадить невредимыми. В ведомстве заверили, что ущерба беспилотники не нанесли и пострадавших при атаке нет.