СМИ: Минобороны хочет отказаться от Windows

Министерство обороны России намерено отказаться от использования операционных систем Windows на всех служебных компьютерах.
Военные планируют перевести компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition, разработчиком которой является московская компания «РусБИТех».
Кроме того, в оборонном ведомстве намерены поставить отечественное программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».
"Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации", — заявил заместитель директора «РусБИТеха» Дмитрий Донской.
По его словам, «операционка» полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив».