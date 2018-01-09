На Apple завели первое дело из-за намеренного замедления работы iPhone

Прокуратура Франции открыла расследование в отношении Apple из-за намеренного замедления работы iPhone. Об этом со ссылкой на источники сообщают AFP и Reuters.

Власти подозревают корпорацию в намеренном и запланированном ухудшении производительности старых смартфонов. В расследовании будет принимать участие антимонопольное ведомство Франции.

Как уточняет радиостанция Europe 1, жалобу на Apple подала ассоциация «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée, HOP). Активисты заявили, что компания специально делает срок работы iPhone короче, чтобы ускорить замену на более новые модели.

Представители французского подразделения корпорации были недоступны, в офисе в США отказались комментировать дело, добавляет Reuters.

Apple уличили в замедлении работы iPhone в декабре 2017 года, впоследствии корпорация призналась, что действительно снижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Против компании в связи с этим подано несколько исков, в частности жительница Калифорнии потребовала от Apple триллион долларов.