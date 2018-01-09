В Москве задержали женщину, стрелявшую по прохожим и машинам

Полицейские задержали женщину, стрелявшую из пневматического пистолета по машинам в центре Москвы, перед этим женщина успела повредить четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Утром 8 января в дежурную часть поступила информация, что на улице Литвина-Седого "неадекватная девушка сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета", цитирует сообщение полиции РИА Новости.

"Было установлено, что автомобиль принадлежит женщине 1970 года рождения, которая была задержана сотрудниками полиции. В ходе осмотра места происшествия были установлены 4 автомобиля, имеющие повреждения различного характера", — сказал собеседник агентства.

По его словам, собственники автомобилей уже написали заявления в полицию. Проводится проверка.