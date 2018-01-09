Российские туристы поставили рекорд в турецкой Анталье
Почти 3,8 млн россиян отдохнули в Анталье в 2017 году. Это абсолютный рекорд. Несмотря на курорты Краснодарского края и Крым, сограждане показали рублем, что отечественному черноморскому побережью трудно в борьбе со вновь открытой Турцией.
Итоги минувшего года подвел губернатор Антальи Мунир Каралоглу. По его подсчетам, которые 9 января приводит «Вестник ассоциации туроператоров», 2017-й стал лучшим в истории курорта на берегу Средиземного моря: его выбрали для отдыха 10 486 000 зарубежных туристов. Это плюс 57% к 2016 году.
Сделали такую приличную статистику в основном россияне: 3 796 000 жителей РФ приехали на отдых сюда. Прибавив 671% к прошлогодним показателям.
«Это абсолютный исторический максимум. В 2014 году, который считается золотым годом турецкого туризма, в Анталье побывало 3,489 млн российских туристов, в 2015 году – 2,838 млн человек, в 2016 году – 492 тыс.граждан РФ», – пишет «Вестник АТОР».
Вторыми по количеству прибытий на турецкий курорт стали немцы – 1,695 млн человек (-15% к уровню 2016 года). Третьими — украинцы (715 тыс. человек, +24%).
При этом власти города и отельеры в 2018 году ждут новых рекордов. Судя по ранним бронированиям, статистика по российским туристам преодолеет показатель в 4 млн человек.
Справка:
Напомним, чартерное сообщение с Турцией было прервано после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма главы Турции Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. Владимир Путин 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры в Турцию, а правительство России 28 августа приняло соответствующее постановление, первый чартер вылетел 2 сентября того же года.