Российские туристы поставили рекорд в турецкой Анталье

Почти 3,8 млн россиян отдохнули в Анталье в 2017 году. Это абсолютный рекорд. Несмотря на курорты Краснодарского края и Крым, сограждане показали рублем, что отечественному черноморскому побережью трудно в борьбе со вновь открытой Турцией.

Итоги минувшего года подвел губернатор Антальи Мунир Каралоглу. По его подсчетам, которые 9 января приводит «Вестник ассоциации туроператоров», 2017-й стал лучшим в истории курорта на берегу Средиземного моря: его выбрали для отдыха 10 486 000 зарубежных туристов. Это плюс 57% к 2016 году.

Сделали такую приличную статистику в основном россияне: 3 796 000 жителей РФ приехали на отдых сюда. Прибавив 671% к прошлогодним показателям.

«Это абсолютный исторический максимум. В 2014 году, который считается золотым годом турецкого туризма, в Анталье побывало 3,489 млн российских туристов, в 2015 году – 2,838 млн человек, в 2016 году – 492 тыс.граждан РФ», – пишет «Вестник АТОР».

Вторыми по количеству прибытий на турецкий курорт стали немцы – 1,695 млн человек (-15% к уровню 2016 года). Третьими — украинцы (715 тыс. человек, +24%).

При этом власти города и отельеры в 2018 году ждут новых рекордов. Судя по ранним бронированиям, статистика по российским туристам преодолеет показатель в 4 млн человек.