Желание покурить погубило жительницу высотки на Ленинском

Женщина скончалась после падения с высоты в Кировском районе Петербурга. По словам соседей, она погибла из-за желания покурить.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в десять вечера 8 января полицию вызвали к дому №55, корпус 1, по Ленинскому проспекту. Под окнами 17-этажки приехавшие сотрудники обнаружили упавшую с высоты женщину 51 года. От полученных травм она скончалась на месте.

Соседи, ставшие очевидцами случившегося, в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточнили, что погибшая находилась в тот вечер с сожителем, который и рассказал подробности. По его словам, после совместных посиделок его подруга привычно открыла окно, чтобы покурить, но высунулась слишком далеко и не смогла удержать равновесие.

Все обстоятельства гибели женщины выясняет полиция.