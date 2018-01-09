Баррель Brent продолжает дорожать

Нефть продолжает дорожать во вторник, 9 января, после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 по Москве поднялась до 68,19 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали до 67,78 доллара за баррель, пишет «Интерфакс».

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени до 62,20 доллара за баррель.