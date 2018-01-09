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09.01.2018 09:19

В Таиланде россиянин на мотоцикле врезался в толпу людей

В Паттайе произошло дорожно-транспортное происшествие, среди погибших оказался российский турист.

Отмечается, что 22-летний гражданин России, управляя мотоциклом Kawasaki, влетел в толпу людей, стоящих на пешеходном переходе, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

В результате произошедшего погиб сам водитель мотоцикла, его пассажирка, которой оказалась местная жительница 20 – 25 лет, а также 20-летний турист из Южной Кореи.

По словам свидетелей ДТП, мотоцикл ехал на очень большой скорости.

 


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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