В Таиланде россиянин на мотоцикле врезался в толпу людей
В Паттайе произошло дорожно-транспортное происшествие, среди погибших оказался российский турист.
Отмечается, что 22-летний гражданин России, управляя мотоциклом Kawasaki, влетел в толпу людей, стоящих на пешеходном переходе, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».
В результате произошедшего погиб сам водитель мотоцикла, его пассажирка, которой оказалась местная жительница 20 – 25 лет, а также 20-летний турист из Южной Кореи.
По словам свидетелей ДТП, мотоцикл ехал на очень большой скорости.