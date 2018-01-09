В парадной в центре Петербурга на стул усадили мертвеца

Полицейские выясняют личность и обстоятельства смерти мужчины, которого обнаружили сидящим на стуле в четырехэтажке Адмиралтейского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», немногим позже полудня 8 января медики вызвали полицию к дому №6 по Никольской площади. Приехавший на место участковый на лестнице в одной из парадных увидел усаженный на стул труп. На первый взгляд, внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не было, как не было и документов в карманах куртки и джинсов.

На вид умершему не больше 35 лет. Причину его смерти назовут судмедэксперты.