Еще
10:12 09.01.2018
Пришлите свою новость!
10:03
Ридли Скотт хочет снять еще одного «Бегущего по лезвию»
10:03
В Москве задержали женщину, стрелявшую по прохожим и машинам
09:55
Откупиться от судимости помогут родные и близкие
09:44
Российские туристы поставили рекорд в турецкой Анталье
09:40
Спрос на финские визы в Петербурге за год вырос на 64 процента
09:32
Желание покурить погубило жительницу высотки на Ленинском
09:28
Баррель Brent продолжает дорожать
09:19
В Таиланде россиянин на мотоцикле врезался в толпу людей
09:09
Трамп пойдет на второй срок
08:50
"Солярисы" вывели петербургских полицейских на группу угонщиков
08:36
На Обводном грузовик раскурочил автобус
08:30
Петербуржец сложил оружие, которое привез еще из Приднестровья
08:26
Ракета Илона Маска не смогла вывести на орбиту секретный спутник США
08:18
Пожар на берегу Ижоры унес одну жизнь и поставил под угрозу другую
08:10
Работа западной ветки метро в Хельсинки приостановлена
08:01
Северная и Южная Корея начали переговоры
08/01
На парковке в Сестрорецке вода залила машины выше бардачков
08/01
Станция метро «Автово» закрыта на проверку
08/01
Инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов
08/01
В Петербурге Росгвардия помогла налётчикам поднять баул с деньгами после нападения на «Связной»
08/01
После пожара в девятиэтажке в Тюмени нашли тело погибшего
08/01
В ДТП на встречке под Екатеринбургом погибли трое и пострадали дети
08/01
После новости 47news из Алеховщины стали вывозить мусор
08/01
Трамп стал героем комедийного сериала
08/01
Экс-министра здравоохранения Крыма арестовали по обвинению в госизмене
08/01
Минобороны показало беспилотники, захваченные при атаке авиабазы Хмеймим в Сирии
08/01
В Сети появились подробности запуска криптовалюты Telegram
08/01
Британия направила фрегат сопровождать российские корабли в Северном море
08/01
При пожаре в башне Трампа пострадали двое
08/01
Ройзман: В Екатеринбурге дано указание собирать подписи за Собчак
08/01
В Киришах снова сбили подростка
08/01
В Тюмени пытаются потушить горящую девятиэтажку
08/01
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с оттепели
08/01
Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, вошёл в порт Одессы
08/01
На Кронверкской петербуржец разбился насмерть, упав в лестничный пролёт
08/01
В ЦИК раскрыли расходы Путина на предвыборную кампанию
08/01
Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18
08/01
Толпа иностранцев и полиция на Красного Текстильщика встревожили петербуржцев
08/01
В Нью-Йорке горит крыша 200-метровой башни Трампа
08/01
В ожидании новых санкций в России создали оперативный штаб для работы ОПК
08/01
Камбербэтч предастся пагубным привычкам в новом сериале
08/01
Преступники из Ленобласти набедокурили втрое меньше петербургских
08/01
В Петергофе автобус вытолкнули в кювет
08/01
Криптовалютные биржи закрыли регистрацию из-за наплыва пользователей
08/01
Новоприозерское шоссе перекрыло массовое ДТП, есть пострадавший
08/01
В Восточно-Китайском море на борту танкера горят 136 тысяч тонн нефти
08/01
Высокие цены на энергоносители помогли бюджету 2017 года
08/01
США заметили признаки вмешательства России в будущие выборы в Мексике
08/01
Рейс из Пулково во Вьетнам задерживается на 18 часов
08/01
«Чернышевскую» открыли для пассажиров
08/01
Петербуржец грозился снова взорвать «Технологический институт»
08/01
Петербуржцам напомнили заранее купить жетоны
08/01
В прошлом году россияне чаще воровали, но реже брали взятки
08/01
Лана Дель Рей парировала обвинения Radiohead в плагиате
08/01
Станция метро «Чернышевская» закрыта
08/01
«Аэрофлот»: Жена Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ
08/01
Россия соберёт панель арбитров ВТО из-за конфликта с ЕС вокруг свинины
08/01
Турцию заинтересовала исламофобия в четырех странах ЕС
08/01
Малому бизнесу в России выдадут кредиты под 6,5 процента годовых
08/01
В Петербурге приезжий с ружьём пытался ограбить таксиста
08/01
Петербург убирают после ночной метели
08/01
В ДТП с выездом на встречку на Выборгской набережной пострадали четверо
08/01
«Три билборда» отобрали «Золотой глобус» у «Дюнкерка»
08/01
Мга осталась без воды из-за замены счетчиков на станции водоснабжения
08/01
Российская армия получит планирующую «Дрель»
08/01
Директор магазина в Петербурге стеклом изрезал клиента
08/01
В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.01.2018 09:09

Трамп пойдет на второй срок

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться вновь в 2020 году, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Определенно он вновь будет баллотироваться в президенты", — сказал Гидли.

Журналисты также поинтересовались, слушал ли Трамп речь популярной американской телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

Гидли сообщил, что не знает, видел ли Трамп ее выступление. При этом он отметил, что "независимо от того, кто решит бороться с этим президентом (Трампом), им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии".

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00

Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36

Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки

В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп пойдет на второй срок
Северная и Южная Корея начали переговоры
Инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов
Экс-министра здравоохранения Крыма арестовали по обвинению в госизмене
Минобороны показало беспилотники, захваченные при атаке авиабазы Хмеймим в Сирии
Британия направила фрегат сопровождать российские корабли в Северном море
Ройзман: В Екатеринбурге дано указание собирать подписи за Собчак
Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, вошёл в порт Одессы
В ожидании новых санкций в России создали оперативный штаб для работы ОПК
Высокие цены на энергоносители помогли бюджету 2017 года
Никто не хотел эпидемии солдат
На семь бед у полиции в ГИБДД один ответ
Спираль 1917: Год ужасный, год великий
Предчувствие «персидской весны»
Дмитрий Прокофьев: «Куда вожди отправляют детей – там и ищите будущее страны»
Цитаты года – 2017: от баклана до Шияна
Bratushki
По каким законам жить в новом году
«Стойкий спрос на бред – это самое знаковое в нашем времени»
2017 год на видео: версия «Фонтанки»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге Росгвардия помогла налётчикам поднять баул с деньгами после нападения на «Связной»

Великолепный победный гол в исполнении Бранислава Ивановича

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург убирают после ночной метели

Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.