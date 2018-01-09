Петербуржец сложил оружие, которое привез еще из Приднестровья

Двадцать пять лет понадобилось жителю Петербурга, чтобы решиться и расстаться с арсеналом оружия. Об автоматах, ручных противопехотных гранатах и патронах он рассказал накануне своего дня рождения.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 8 января телефон службы «112» набрал пенсионер, которому через несколько дней исполнится 69 лет. Мужчина заявил, что желает разоружиться, и рассказал о небольшом арсенале, спрятанном на даче в Красносельском районе. В доме по улице Новостроек в садоводстве «Веретено-2» сотрудники правоохранительных органов, действительно, обнаружили два автомата Калашникова 1982 года выпуска; полторы сотни патронов калибра 5,45; 11 взрывателей и столько же гранат Ф-1.

Избавленный от оружия пенсионер пояснил, что привез оружие и боеприпасы ещё в 1992 году из непризнанного Приднестровья, где был добровольцем. Автоматы с патронами и гранаты со взрывателями отправили на экспертизу.