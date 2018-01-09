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09.01.2018 08:26

Ракета Илона Маска не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан.

Falcon 9 стартовала в ночь на понедельник, 8 января. Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Но выйти на расчетную орбиту ракета не смогла, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства. В SpaceX отказались комментировать случившееся.

Это был первый запуск ракеты компании SpaceX в 2018 году. В ноябре 2017-го в компании говорили, что в нынешнем году планируют совершить около 30 стартов.


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