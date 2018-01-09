Пожар на берегу Ижоры унес одну жизнь и поставил под угрозу другую

Один человек погиб, второй получил серьезные ожоги при пожаре в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в половине седьмого утра 8 января в деревянном бесхозном доме на берегу реки Ижора после пожара нашли тело неизвестного человека. Его пол и возраст определить невозможно. Через час в 80 отдел полиции поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи: медики сообщали, что сюда с Загородной улицы, 17 (Колпино) поступил мужчина в тяжелом состоянии. У пациента, на вид лет 50-ти, диагностировали ожоги различных частей тела.

В ГУ МЧС Северной столицы рассказали, что информация о возгорании в Колпино поступила в 03.44. На Загородной улице, 17, сгорел дощатый садовый дом. Пожар потушили в 04.13. На месте работало два расчета.