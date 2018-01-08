Никто не хотел эпидемии солдат

Сотни призывников из военных частей Ленобласти с пневмонией, ангиной и бронхитом доставлены за январские праздники в военные госпитали Петербурга. Эпидемию признавать никто не хочет.

Эпидемию признавать никто не хочет, пока бойцов не придется класть на пол. У журналистов 47news.ru есть списки.

С первого по восьмое января в 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте в Петербурге из воинских частей Всеволожского района доставлено 70 военнослужащих с диагнозами ОРЗ, ангина и пневмония. Но учитывая, что первые призывники стали поступать в медучреждения еще в конце декабря, больных значительно больше.

По словам собеседников 47news в штабе ЗВО, с 15 по 31 декабря из всех частей в госпиталь на Суворовском с учетом выписанных были доставлены 293 бойца. Немалая часть из них с пневмонией. По словам военных, в день с таким диагнозом поступало по 8 – 10 человек. Всего с конца ноября были госпитализированы 996 человек.

Впрочем, по словам военных, ситуация хоть и серьезная, но лучше, чем в прошлом году. Тогда якобы приходилось даже класть пациентов на пол. Тем не менее о начале эпидемии командование объявлять не спешит. Что, впрочем, можно понять. Кстати, как рассказали нам в комитете по здравоохранению правительства Ленобласти, военные не вызывают "скорые" именно из-за того, что информация может стать гласной. Для примера нам привели цифры: по официальной статистике, за январские праздники с пневмонией из Всеволожского района были госпитализированы трое – двое детей и один пожилой человек. По данным 47news, в госпитале на Суворовском мест для инфекционных больных уже нет.

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Виктор Смирнов, 47news