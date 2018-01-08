После пожара в девятиэтажке в Тюмени нашли тело погибшего
В результате сильного пожара в жилом доме в Тюмени 8 января погиб человек. К моменту прибытия первых подразделений пожарных горел утеплитель на торце девятиэтажного здания с первого по седьмой этаж.
«Общая площадь пожара составила около полутора тысяч квадратных метров», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».
Из здания эвакуировали 160 человек, спасатели сообщили о погибшем и пострадавшем.
«Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время пожар ликвидирован.