В Петербурге Росгвардия помогла налётчикам поднять баул с деньгами после нападения на «Связной»

Псковские полицейские попросили коллег из Петербурга присмотреть за группой мужчин с дерзким характером, которые уже совершили в их регионе пару праздничных вооруженных ограблений. Оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска Петербурга и СОБР Росгвардии 8 января встретили их при выходе из салона «Связной» на проспекте Ударников. Впопыхах налетчики невнимательно отнеслись к захваченному баулу и выкинули его как хлам. Сотрудникам пришлось поднять за ними 600 тысяч рублей. Теперь все пятеро рассказывают, кто же они такие.

По информации «Фонтанки», 8 января, около 19 часов, недалеко от салона сотовой связи «Связной», что расположен на проспекте Ударников, прохожие могли заметить беготню людей в штатском и сотрудников СОБР Росгвардии, что валили на снег задержанных и заламывали им руки.Так завершился очередной разбой, совершенный группой, прибывшей на гастроли из Пскова в Петербург. Судя, по тому, что оперативники «разбойного» отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дожидались выхода из салона вместе с коллегами из Росгвардии, они понимали, когда и где ими будет совершено очередное нападение.

Как стало известно «Фонтанке», утром 7 января из Пскова в управление уголовного розыска Петербурга пришла информация о том, что в Северную столицу движется Аudi, в которой находятся трое вооруженных налетчика. Также петербургским полицейским было сообщено, что они в новогодние каникулы уже совершили два разбоя на магазины Пскова.

По информации «Фонтанки», иномарка прибыла в Петербург к обеду 7 января и была взята под наблюдение. 8 января они встретились с двумя петербуржцами – собратьями по ремеслу, после чего все занялись поиском цели. На этот раз, ей оказался салон «Связной» на проспекте Ударников.

На видео видно, как залетают в «Связной» только двое. Еще двое берегли вход от случайных зевак, а пятый сидел за рулем иномарки с включенным двигателем.

Как выяснила «Фонтанка», они забрали выручку в 20 тысяч рублей и баул, приготовленный инкассаторам. Но выбежав из магазина, один из них посчитал, что баул пуст и выкинул его в сторону стоявшего микроавтобуса.

Так что, выбежавшим оттуда сотрудникам СОБРа пришлось все же подобрать баул, а потом подобрать и самих налетчиков. Кстати, в бауле оказалось 600 тысяч рублей.

Что касается личностей гостей из Пскова, да и дуэта петербуржцев, то их только недавно доставили в полицию и теперь выясняют биографии.