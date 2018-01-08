В ДТП на встречке под Екатеринбургом погибли трое и пострадали дети

Серьёзная авария произошла 8 января на 10-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области.

По предварительной версии, девушка-водитель «КИА» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу».

Погибли три человека, ещё четверо серьёзно пострадали, в том числе двое маленьких детей. Трёхлетняя девочка впала в кому. Её годовалая сестра получила сотрясение мозга.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».