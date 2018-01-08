В Сети появились подробности запуска криптовалюты Telegram

Криптовалюта на платформе Telegram Open Network будет запущена в марте 2018 года. Авторы проекта оставят себе 42 процента токенов для защиты курса от спекуляций. Документ с презентацией опубликован 8 января в телеграм-канале «Телеграм-маркетинг». Ошибки в оформлении и опечатки авторы канала объясняют тем, что текст либо был «слит» еще до отправки дизайнеру, либо вообще предназначался для внутреннего использования.

Согласно тексту документа, продажа институциональным инвесторам будет проходить в закрытом режиме и по фиксированной цене в январе. Открытое размещение криптовалюты под условным названием Gram состоится в марте. При этом 42% будут сохранены в резерве самой платформы для того, чтобы защитить их от спекулятивной торговли. Остальное будет продаваться в соответствии со специальной формулой, согласно которой каждый следующий токен дороже предыдущего. При этом криптовалюту интегрируют с мессенджером, а пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet. Более 80% собранных средств предполагается направить на оборудование, увеличение пропускной способности, улучшение качества вызовов и проверку пользователей. Остальное – зарплата, офисы, юридические и консультационные услуги. Командой проекта названы основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и его брат Николай. Бывший замдиректора «ВКонтакте» Илья Перекопский в комментарии к посту с документом в жесткой форме подверг сомнению его достоверность.

Позднее на ресурсе Techcrunch появился материал, в котором было еще несколько деталей. В частности, капитализация проекта, согласно источникам портала, может вырасти с 500 млн долларов на стадии закрытой предпродажи до 5 млрд в итоге полноценного размещения.

О том, что Павел Дуров намерен запустить собственную криптовалюту, говорят уже несколько месяцев. В конце декабря бывший сотрудник его компании Антон Розенберг опубликовал видео с презентацией проекта.