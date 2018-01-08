Минобороны показало беспилотники, захваченные при атаке авиабазы Хмеймим в Сирии

Министерство обороны России показало беспилотники, которые использовали боевики для атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии 6 января. Фотографии захваченных дронов и боеприпасов опубликованы в Twitter ведомства 8 января.

В Минобороны рассказали, что для атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус участвовали тринадцать дронов. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные взяли под контроль российские военные. Три из них взорвались при посадке, а еще три удалось посадить невредимыми. В ведомстве заверили, что ущерба беспилотники не нанесли, и пострадавших при атаке нет.

«Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров», — говорится в сообщении Минобороны. Беспилотники оказались оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты, а в самодельных взрывных устройствах использовались взрыватели иностранного производства. Эксперты полагают, что инженерные решения могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом подобных объектов.

Ведомство сообщило, что подобная массовая атака с использованием беспилотников произошла впервые и закончилась безрезультатно, однако изучение дронов доказало, что благодаря помощи из-за рубежа боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».