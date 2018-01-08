Британия направила фрегат сопровождать российские корабли в Северном море

Британский фрегат HMS Westminster направлен сопровождать российские корабли, направляющиеся в Северное море через Ла-Манш. Об этом 8 января сообщают британские СМИ со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства.

По некоторым данным, фрегат следит за передвижением четырех кораблей. Подробности операции не раскрываются, однако подчеркивается, что отправка корабля не инцидент, а дежурная процедура.

Российское военное ведомство также не комментирует ситуацию, ограничившись сообщением на сайте, что в 2018 году Северный флот продолжит активную деятельность по решению задач в Арктической зоне ответственности.

Напомним, что в конце прошлого года британский фрегат St. Albans сопровождал российский корабль «Адмирал Горшков», когда тот проходил вблизи британских территориальных вод в Северном море.