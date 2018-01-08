При пожаре в башне Трампа пострадали двое

Два человека пострадали, один из них получил серьезные травмы, при пожаре в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке.

По последним данным пожарной службы города, жизнь пострадавшего может находиться в опасности, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Сам президент США Дональд Трамп во время инцидента был в Вашингтоне.

Напомним, пожар на крыше 200-метрового небоскреба возник 8 января. Предположительно, причиной стала неисправная электропроводка.