При пожаре в башне Трампа пострадали двое
Два человека пострадали, один из них получил серьезные травмы, при пожаре в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке.
По последним данным пожарной службы города, жизнь пострадавшего может находиться в опасности, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
Сам президент США Дональд Трамп во время инцидента был в Вашингтоне.
Напомним, пожар на крыше 200-метрового небоскреба возник 8 января. Предположительно, причиной стала неисправная электропроводка.
Справка:
Трамп-тауэр - 58-этажный небоскрёб в Нью-Йорке (высота 202 м). Расположен на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, апартаменты). Небоскрёб спроектирован Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года.
9 ноября 2016 года в башне Трамп-тауэр Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.