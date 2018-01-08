Ройзман: В Екатеринбурге дано указание собирать подписи за Собчак

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что по городу разосланы указания собирать подписи за двух кандидатов в президенты – Владимира Путина и Ксению Собчак. В штабе Собчак это опровергают.

Заявление Ройзман сделал в собственном видеоблоге 7 января. «Всем финансово-промышленным группам спущены, скажем так, указания и пожелания, которые серьезней указаний, собирать подписи, – заявил чиновник. – Будут собирать подписи тут в регионе по двум кандидатам, Путин и Собчак».

В ответ предвыборный штаб Ксении Собчак, по данным «Коммерсанта», намерен пригласить Ройзмана лично ознакомиться с собранными на данный момент подписями. «Если вам известно что-то, чего не знают остальные, поделитесь с нами информацией: на каких именно предприятиях дано указание собирать подписи в поддержку нашего штаба и выдвижения Ксении Собчак в кандидаты в президенты?» — цитирует издание соответствующее письмо, уточняя, что пока собрано порядка 1100 подписей в нескольких городах Свердловской области. На 5 января всего по стране собрано 23 тысячи.

Напомним, Ксении Собчак как кандидату от партии «Гражданская инициатива» надо набрать не менее 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысяч из одного региона). Владимиру Путину как самовыдвиженцу – втрое больше. При этом избирательный фонд действующего президента уже собрал максимально разрешенную сумму в 400 млн рублей, Собчак – менее 20 млн.