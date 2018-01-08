В Тюмени пытаются потушить горящую девятиэтажку

Многоэтажный жилой дом горит в Тюмени 8 января. Огонь охватил фасад и крышу девятиэтажки.

Как сообщает областное управление МЧС, пожар возник в 17.41 (15.41 мск) в доме 6 в Ткацком проезде, где загорелся утеплитель. Пламя быстро распространилось на площади 500 квадратных метров с первого по седьмой этаж, а после перекинулось на крышу.

Из дома спасли 23 жильца, еще 138 эвакуировали. В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент с огнем борются 82 человека и 29 единиц спецтехники.