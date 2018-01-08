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08.01.2018 17:25

Рабочая неделя в Петербурге начнётся с оттепели

Мокрый снег пройдет в Петербурге во второй половине 9 января.

Как сообщили в городском управлении МЧС, в понедельник днем синоптики прогнозируют нулевую температуру. Ночью в городе будет около 4 – 6 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица.

Напомним, что 8 января в Петербурге убирали последствия сильного ночного снегопада. Снег расчищали порядка 1200 машин и 7000 дворников.

7 января в Северной столице из-за штормового ветра закрывали затворы дамбы, чтобы избежать наводнения.


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