Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, вошёл в порт Одессы
Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64) прибыл в Одессу 8 января, сообщило командование 6-го флота Военно-морских сил США. В Чёрное море «Карни», оснащенный системой ПРО «Иджис», вошёл два дня назад. Именно этот корабль весной прошлого года сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге.
Эсминец намерен пробыть в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота уточнило, что визит призван продемонстрировать приверженность делу обеспечения безопасности и стабильности в регионе и улучшить оперативную совместимость с партнерами в Чёрном море.
С 2014 года в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Такой флот, согласно международным договоренностям, может находиться в черноморской акватории не более 21 суток.
Справка:
Эсминец стал в мае 2017 года причиной срыва петербургского военно-морского парада. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет «Стойкий» и малый противолодочный «Уренгой» вернулись и встали на рейд у острова Котлин. На «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны. В Минобороны тогда ситуацию не комментировали.