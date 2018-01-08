Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, вошёл в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64) прибыл в Одессу 8 января, сообщило командование 6-го флота Военно-морских сил США. В Чёрное море «Карни», оснащенный системой ПРО «Иджис», вошёл два дня назад. Именно этот корабль весной прошлого года сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге.

Эсминец намерен пробыть в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота уточнило, что визит призван продемонстрировать приверженность делу обеспечения безопасности и стабильности в регионе и улучшить оперативную совместимость с партнерами в Чёрном море.

С 2014 года в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Такой флот, согласно международным договоренностям, может находиться в черноморской акватории не более 21 суток.