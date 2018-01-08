На Кронверкской петербуржец разбился насмерть, упав в лестничный пролёт

Погибшего мужчину в парадной на первом этаже нашла жительница одного из домов Петроградского района Петербурга. Предположительно, нетрезвый петербуржец упал в лестничный пролёт.

По информации «Фонтанки», тело обнаружили вечером 6 января в парадной дома 27/37 по Кронверкской улице. От мужчины сильно пахло алкоголем, его голова была разбита, однако признаков насильственной смерти на его теле не нашли. По предварительной информации, он скончался после падения в лестничный пролёт с 6-го этажа.

Проводится проверка.