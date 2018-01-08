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08.01.2018 16:43

В ЦИК раскрыли расходы Путина на предвыборную кампанию

Президент России Владимир Путин, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 миллиона рублей из более чем 400 миллионов, поступивших в его избирательный фонд.

Данные приведены по состоянию на 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК). Материалы основаны на информации, предоставленной Сбербанком, в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля, 9 миллионов рублей из которых ушли на изготовление и распространение агитации. Это пока самая большая часть его расходов на кампанию.

Напомним, 7 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты. Уведомления о желании участвовать в выборах президента России поступили от 67 претендентов, из них 46 — самовыдвиженцы, а 21 — представители различных партий.

Справка:

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Яблоко), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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