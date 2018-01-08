Еще
22:11 08.01.2018
Пришлите свою новость!
21:47
Инфляция в Венесуэле превысила 2600 процентов
21:02
В Петербурге Росгвардия помогла налётчикам поднять баул с деньгами после нападения на «Связной»
20:34
После пожара в девятиэтажке в Тюмени нашли тело погибшего
20:19
В ДТП на встречке под Екатеринбургом погибли трое и пострадали дети
19:59
После новости 47news из Алеховщины стали вывозить мусор
19:49
Трамп стал героем комедийного сериала
19:25
Экс-министра здравоохранения Крыма арестовали по обвинению в госизмене
19:11
Минобороны показало беспилотники, захваченные при атаке авиабазы Хмеймим в Сирии
18:56
В Сети появились подробности запуска криптовалюты Telegram
18:35
Британия направила фрегат сопровождать российские корабли в Северном море
18:15
При пожаре в башне Трампа пострадали двое
18:08
Ройзман: В Екатеринбурге дано указание собирать подписи за Собчак
17:57
В Киришах снова сбили подростка
17:37
В Тюмени пытаются потушить горящую девятиэтажку
17:25
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с оттепели
17:10
Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, вошёл в порт Одессы
16:51
На Кронверкской петербуржец разбился насмерть, упав в лестничный пролёт
16:43
В ЦИК раскрыли расходы Путина на предвыборную кампанию
16:25
Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18
16:18
Толпа иностранцев и полиция на Красного Текстильщика встревожили петербуржцев
16:03
В Нью-Йорке горит крыша 200-метровой башни Трампа
15:44
В ожидании новых санкций в России создали оперативный штаб для работы ОПК
15:36
Камбербэтч предастся пагубным привычкам в новом сериале
15:33
Преступники из Ленобласти набедокурили втрое меньше петербургских
15:23
В Петергофе автобус вытолкнули в кювет
15:10
Криптовалютные биржи закрыли регистрацию из-за наплыва пользователей
15:00
Новоприозерское шоссе перекрыло массовое ДТП, есть пострадавший
14:43
В Восточно-Китайском море на борту танкера горят 136 тысяч тонн нефти
14:27
Высокие цены на энергоносители помогли бюджету 2017 года
14:12
США заметили признаки вмешательства России в будущие выборы в Мексике
14:05
Рейс из Пулково во Вьетнам задерживается на 18 часов
13:51
«Чернышевскую» открыли для пассажиров
13:38
Петербуржец грозился снова взорвать «Технологический институт»
13:27
Петербуржцам напомнили заранее купить жетоны
13:08
В прошлом году россияне чаще воровали, но реже брали взятки
13:05
Лана Дель Рей парировала обвинения Radiohead в плагиате
13:02
Станция метро «Чернышевская» закрыта
12:48
«Аэрофлот»: Жена Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ
12:36
Россия соберёт панель арбитров ВТО из-за конфликта с ЕС вокруг свинины
12:22
Турцию заинтересовала исламофобия в четырех странах ЕС
12:03
Малому бизнесу в России выдадут кредиты под 6,5 процента годовых
11:52
В Петербурге приезжий с ружьём пытался ограбить таксиста
11:26
Петербург убирают после ночной метели
11:19
В ДТП с выездом на встречку на Выборгской набережной пострадали четверо
11:11
«Три билборда» отобрали «Золотой глобус» у «Дюнкерка»
11:09
Мга осталась без воды из-за замены счетчиков на станции водоснабжения
10:57
Российская армия получит планирующую «Дрель»
10:41
Директор магазина в Петербурге стеклом изрезал клиента
10:23
В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала
10:15
Россиянам запретили жечь траву, выбрасывать окурки и разводить костры вблизи дорог
10:03
В бундестаге предложили ограничить число канцлерских сроков
07:49
«Нелюбовь» осталась без «Золотого глобуса»
01:13
Номинирующийся на "Оскар" фильм про скандальную фигуристку покажут в "Авроре"
01:00
Дежурные поликлиники и травмпункты 8 января
00:09
На Боровой улице не успели накрыть бордель
00:04
На Стрелке Рождество встретили с огоньком
07/01
11-летняя девочка из Гатчины ограбила мать и уехала на такси в Лугу делать селфи
07/01
В дома в Центральном районе возвращается тепло
07/01
Анджелина Джоли весной вернется к роли Малефисенты
07/01
В Сиверском 4 тысячи человек остались без света и воды
07/01
В выборах президента России хотят участвовать 67 претендентов
07/01
Станция метро «Ладожская» открыта после проверки
07/01
За неделю россияне более ста раз нарушили ПДД на финских дорогах
07/01
Станция метро «Ладожская» закрыта
07/01
В Иране разблокировали Telegram
07/01
Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг его арест
07/01
Автомобиль за 2,5 миллиона рублей угнали с парковки Пулково
07/01
Роман Нойштедтер: Уже не терпится выйти на поле на ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
08.01.2018 16:25

Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18

Автором лучшего гола футбольного клуба «Зенит» первой части сезона-2017/18 назван защитник Бранислав Иванович. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, победу ему принес мяч, забитый в падении через себя в ворота «Реал Сосьедад» в Лиге Европы.
Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18
кадр из видео

Ранее сам Иванович назвал этот гол лучшим в своей карьере. Во многом благодаря этому голу он стал лучшим игроком заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Иванович перешел в «Зенит» 1 февраля 2017 года. С тех пор он сыграл за «Зенит» 29 матчей, в которых забил 2 мяча.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48

«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE

Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Великолепный победный гол в исполнении Бранислава Ивановича
Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18
Роман Нойштедтер: Уже не терпится выйти на поле на ЧМ-2018
СКА разгромил на выезде «Ладу»
Российские конькобежцы завоевали золото на чемпионате Европы
«Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»
СМИ: Защитник «Зенита» Кришито намерен вернуться в Италию
Отстраненный МОК конькобежец Румянцев завоевал серебро на чемпионате Европы
Источник: «Эвертон» хочет приобрести у «Зенита» Ригони за 40 миллионов евро
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека"
Геннадий Орлов: «К скандалу с допингом всё шло 45 лет»
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Баскетбольный «Зенит» поставил на ноги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге Росгвардия помогла налётчикам поднять баул с деньгами после нападения на «Связной»

Великолепный победный гол в исполнении Бранислава Ивановича

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург убирают после ночной метели

Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.