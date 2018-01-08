Защитник «Зенита» Иванович забил лучший гол первой половины сезона-2017/18

Автором лучшего гола футбольного клуба «Зенит» первой части сезона-2017/18 назван защитник Бранислав Иванович. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, победу ему принес мяч, забитый в падении через себя в ворота «Реал Сосьедад» в Лиге Европы.

Ранее сам Иванович назвал этот гол лучшим в своей карьере. Во многом благодаря этому голу он стал лучшим игроком заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Иванович перешел в «Зенит» 1 февраля 2017 года. С тех пор он сыграл за «Зенит» 29 матчей, в которых забил 2 мяча.