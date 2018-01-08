В Нью-Йорке горит крыша 200-метровой башни Трампа

В небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке 8 января произошел пожар. С крыши здания валит густой белый дым, открытого огня при этом не наблюдается.

Как передает телеканал NBC, причиной возгорания в 58-этажном здании могла стать неисправная электропроводка. На месте работают пожарные.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Публикация от HipHopOverload (@hiphopoverload) Янв 8, 2018 at 4:47 PST

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Публикация от Jewish Breaking News (@jewishbreakingnews) Янв 8, 2018 at 4:36 PST

Публикация от Silvio Santos (@slimados) Янв 8, 2018 at 4:42 PST