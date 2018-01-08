В Нью-Йорке горит крыша 200-метровой башни Трампа
В небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке 8 января произошел пожар. С крыши здания валит густой белый дым, открытого огня при этом не наблюдается.
Как передает телеканал NBC, причиной возгорания в 58-этажном здании могла стать неисправная электропроводка. На месте работают пожарные.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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Справка:
Трамп-тауэр - 58-этажный небоскрёб в Нью-Йорке (высота 202 м). Расположен на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, апартаменты). Небоскрёб спроектирован Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года.
9 ноября 2016 года в башне Трамп-тауэр Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.