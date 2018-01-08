В ожидании новых санкций в России создали оперативный штаб для работы ОПК

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет «обеспечение устойчивого развития» оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа «в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США», сообщил 8 января вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как пишет РБК, штаб сформирован в составе коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), созданной в 2014 году «в целях реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности».

Главой комиссии является непосредственно президент России Владимир Путин, Рогозин же числится в ней заместителем руководителя и главой коллегии. Вновь созданный штаб возглавит зампред коллегии, вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям Олег Бочкарев.

В октябре 2017 года Государственный департамент США опубликовал список из 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, совершать с которыми «существенные сделки» с конца января 2018 года будет запрещено не только американским компаниям, но также компаниям из других стран. Заключение таких сделок станет поводом для введения санкций против контрагентов российских оборонных предприятий — от ограничения на доступ к кредитам до запрета на въезд топ-менеджеров в США.

В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проработке вариантов действий на случай возможного продолжения санкций, но уточнять подробности он отказался. «Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публичить и раскрывать», — заметил Песков.