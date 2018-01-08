Преступники из Ленобласти набедокурили втрое меньше петербургских

Петербург вошел в десятку самых криминогенных регионов России, занимая девятую строчку рейтинга. За месяц до наступления Нового 2018 года в мегаполисе было зафиксировано 48 590 преступлений, сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры.

Ленинградская область находится в середине рейтинга регионов по количеству преступлений и занимает 40 строчку между Владимирской и Ярославской областями среди 85 субъектов и федерального округа Крым.

За 11 месяцев 2017 года в Ленинградской области зарегистрировано 16 765 преступлений, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. То есть на 280 случев больше в абсолютных цифрах.

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